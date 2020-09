Η συγκλονιστική περιγραφή της Έμιλι Ραταϊκόφσκι για τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αποτελεί ένα από τα «δυνατά» ονόματα στον χώρο της μόδας. Ωστόσο η πορεία της στον χώρο αυτό έχει ένα μεγάλο αγκάθι και αυτό δεν είναι άλλο από την σεξουαλική επίθεση που είχε δεχθεί σε μια από τις πρώτες της δουλειές.

Σε ένα εκτενές άρθρο που έγραψε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι για λογαριασμό του New York Magazine δημοσιεύτηκε την Τρίτη, το μοντέλο περιέγραψε με λεπτομέρειες τη σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε από τον φωτογράφο Jonathan Leder το 2012.

Η Emily Ratajkowski αναφέρει πως ο ατζέντης με τον οποίο συνεργαζόταν πριν οκτώ χρόνια της είχε «κλείσει» μια δουλειά άνευ αμοιβής για ένα περιοδικό ονόματι Darius, που περιλάμβανε τη διανυκτέρευσή της στον χώρο της φωτογράφισης.

Το μοντέλο στο κείμενο του περιγράφει αναλυτικά τη βραδιά αλλά και τα συναισθήματά της, ενώ παραδέχθηκε ότι ήπιε πολλά ποτήρια κόκκινο κρασί με αποτέλεσμα να μεθύσει αρκετά.

«Έχω διδαχθεί ότι είναι σημαντικό να χτίσεις μια φήμη ως δουλευταρού και συνεργάσιμη.“Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο επόμενος φωτογράφος που θα συνεργαστείς!” μου υπενθύμιζε ο ατζέντης μου», αναφέρει στο άρθρο.

I’ve been working on a collection of essays for the past year and couldn’t be more thrilled that @nymag has published “Buying Myself Back”. This is an extremely personal piece about image, power and consent. Thank you to the entire New York magazine team for this opportunity https://t.co/pfJDl4kgZN

— Emily Ratajkowski (@emrata) September 15, 2020