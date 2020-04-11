Dasha Mart: Η σέξι «σωσίας» της Angelina Jolie μας αποκαλύπτεται

Η Ρωσίδα καλλονή αναστατώνει με τις αναρτήσεις της
Η Dasha Mart είναι σκέτος πειρασμός! Ό,τι και να πει κανείς για το μοντέλο από τη Ρωσία είναι λίγο.
Οι φωτογραφίες της στο instagram μιλούν από μόνες τους και αποδεικνύουν γιατί θεωρείται από πολλούς ως «σωσίας» της Angelina Jolie. Ίσως μάλιστα να την ξεπερνά σε…προσόντα.
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Почему в Майами у девушек большие попы? В Майами , как многие из вас уже знают , проживают очень много мигрантов из Южной Америки , которые предпочитают очень аппетитные пятые точки 🍑 • И иногда они не очень то упругие🙂 Здесь главный фактор «чем больше, тем лучше» играет значительную роль. Многие тратят немалые деньги , чтобы сделать наращивание попы и ляжек. Для нас это так непривычно , ведь наши девушки тратят деньги , чтоб избавиться от лишнего веса и жира как раз в этих местах 😀 Все мы люди разные и имеем право ходить с любым телом , каким нам хочется. Главное быть в гармонии с собой 💘 А вам больше нравятся большие аппетитные персики 🍑 или маленькие орешки 🌰?😂
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I don’t know if it’s illegal to ride a bicycle in February 😅 Drink #natural @BangEnergy Follow the Inventor of Bang: @BangEnergy.CEO #BangEnergy #energydrink
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My new bikini from @prettylittlething ♥️ Which pic do you like more!? 1 or 2? • Мне кажется время остановилось ... Когда живёшь там, где вечное лето , то зиму забываешь совсем. Забываешь какой сегодня месяц и какое время года. Мне до сих пор кажется, что сейчас май и время остановилось. Тут не ждёшь , когда же будет тепло и не считаешь дни , когда же наконец растает этот снег и наступит лето. Тут какая то своя атмосфера , кажется что так было всегда и другой реальности не существует. Я впервые в жизни без зимы в этом году , и скажу вам , что такой февраль меня более чем устраивает 😍 А вы хотели бы жить в вечном тепле ? Какое фото нравится больше 1 или 2?
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«Вечеринка окончена» Власти Майами объявили о беспрецедентном решении закрыть пляжи🏖 , чтобы сдержать распространение вируса среди местного населения и туристов, которые приезжают в город провести весенние каникулы. Теперь самый многолюдный пляж Майами бич имеет удручающий вид и больше похож на безлюдную пустыню. Все кафе и рестораны города закрыты , работает только доставка 🚚 на дом. Закрыты все бассейны и тренажерные залы. Все переведены на домашнее обучение и онлайн работу. А ещё , белый дом планирует выплатить гражданам США по 1200 дол на взрослого и по 500 дол на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии. Предполагается, что выплаты будут зависеть от доходов налогоплательщиков. То есть если американец зарабатывает больше 75.000 в год, то чек будет немного меньше. Как дела обстоят в вашем городе? Введён ли у вас карантин?