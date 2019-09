«Ο βιαστής μου με ρώτησε πώς νιώθεις που σε π@@@@α για 500 δολάρια;»

Με συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Moorning America» του σταθμού ABC News, η Ντέμι Μουρι αναφέρθηκε στο νέο της βιβλίο ενώ περιέγραψε και τη στιγμή του βιασμού της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως ήταν μόλις 15 χρόνων και πως ο βιαστής της πλήρωσε την αλκοολική μητέρα της 500 δολάρια για να κάνει σεξ μαζί της.

