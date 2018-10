Γιατί η Ριάνα απέρριψε πρόταση να τραγουδήσει στο Super Bowl

Σε ένδειξη συμπαράστασης στον αποκλεισμένο εδώ και 2 χρόνια παίκτη του NFL Κόλιν Κάπερνικ

Η Ριάνα απέρριψε πρόταση να τραγουδήσει στο ημίχρονο του Super Bowl, το τηλεοπτικό θέαμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, σε ένδειξη υποστήριξης του παίκτη του NFL, Κόλιν Κάπερνικ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας US Weekly, η οποία επικαλείται πηγή, στην 30χρονη τραγουδίστρια προτάθηκε να τραγουδήσει στο ημίχρονο του Super Bowl 2019. Η Ριάνα απέρριψε την πρόταση για να αποδείξει ότι «υποστηρίζει τον Κόλιν Κάπερνικ».«Η NFL (διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου των ΗΠΑ) και το τηλεοπτικό δίκτυο CBS ήθελαν πραγματικά τη Ριάνα να είναι η ερμηνεύτρια την επόμενη χρονιά στην Ατλάντα» ανέφερε η πηγή στο US Weekly.

«Είπε όχι, λόγω της διαμάχης με το γονάτισμα» σημείωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι «δεν συμφωνεί με τη στάση του NFL». Εκπρόσωπος πάντως της τραγουδίστριας κλήθηκε από το ET Canada να κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά αρνήθηκε. Ο 30χρονος σούπερ σταρ του αμερικάνικου ποδοσφαίρου βρίσκεται την τελευταία διετία χωρίς ομάδα στο NFL, λόγω της κίνησή του να γονατίσει κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ στον αγώνα των San Francisco 49ers εναντίον των Green Bay Pacers, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική βία κατά Αφροαμερικανών και τις φυλετικές και ταξικές διακρίσεις.

Ο πρώην συμπαίκτης του Κάπερνικ, Έρικ Ράιντ, εξήγησε τους λόγους της διαμαρτυρίας σε άρθρο γνώμης που έγραψε για τους New York Times, υπενθυμίζοντας ότι συζήτησαν πώς θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα τους ως επαγγελματίες αθλητές, για να «προκαλέσουν πιο ισχυρό και θετικό αντίκτυπο στο κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης», για να θίξουν πολλά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της συστημικής καταπίεσης ενάντια στους ανθρώπους του χρώματος, της αστυνομικής βιαιότητας και του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης».

Τελικά, αποφάσισαν να γονατίσουν, επειδή «ήθελαν να κάνουν μια συμβολική χειρονομία και όχι να καθίσουν ... κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου ως μια ειρηνική διαμαρτυρία. Επιλέξαμε να γονατίσουμε, γιατί είναι μια χειρονομία με σεβασμό. Θυμάμαι ότι η στάση μας ήταν σαν μια σημαία, που κυμάτιζε μεσίστια, για να σημάνει μια τραγωδία». Εν τω μεταξύ, ο Κάπερνικ έγινε στόχος ακόμη μεγαλύτερης κριτικής τον Σεπτέμβριο, όταν συνεργάστηκε με τη Nike για τη νέα της καμπάνια "Just Do It", την οποία ξεκίνησε στο Twitter με μια κοντινή φωτογραφία του προσώπου του και τις λέξεις "Πιστέψτε σε κάτι. Ακόμη και αν σημαίνει ότι θυσιάζετε τα πάντα».

Οι Maroon 5, σύμφωνα με πληροφορίες, προσεγγίστηκαν για το Super Bowl LIII, με την Carbi B να φημολογείται, ότι θα εμφανιστεί με τον τραγουδιστή Άνταμ Λεβίν κατά τη διάρκεια του σόου ημιχρόνου. Πάντως το NFL δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τον ερμηνευτή για το Super Bowl του επόμενου έτους, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.