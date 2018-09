Η γκάφα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με θύμα τον δήμαρχο του Παρισιού

Ανήρτησε στο Twitter φωτογραφία με υβριστικό σύνθημα για την Αν Ινταλγκό εν αγνοία της

Θέλοντας να τιμήσει το Παρίσι, το οποίο επισκέφθηκε πρόσφατα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάρτησε στο Twitter ένα γκράφιτι, χωρίς προφανώς να αντιληφθεί, ότι ήταν υβριστικό για την... δήμαρχο της πόλης Αν Ινταλγκό.

Η Ινταλγκό πάντως φάνηκε να κατανοεί, ότι επρόκειτο απλώς για γκάφα και όχι για επίθεση εναντίον της και της απάντησε με ένα μεγαλοπρεπές... "Oops!". "Ήταν τόσο ωραία να κάνω βόλτα στο Παρίσι φέτος το καλοκαίρι (...) Δοκίμασα για πρώτη φορά χυμό ανανά-τζίντζερ και ήταν λαχταριστός! Είδα και αυτό το γκράφιτι πάνω από το κεφάλι ενός μωρού ενώ διέσχιζα ένα πάρκο... τι υπέροχο μέρος" έγραψε η Σπίαρς, η οποία έδωσε συναυλίες στο Παρίσι στα τέλη Αυγούστου.

Το πρόβλημα ήταν ότι συνόδευσε την ανάρτησή της με πολλές φωτογραφίες, σε μία από τις οποίες αναγραφόταν το σύνθημα: "Ινταλγκό, ξεκουμπίσου". Η δήμαρχος απάντησε σήμερα με τη λέξη "Oops" (από το πασίγνωστο τραγούδι της Σπίαρς "Oops... I did it again") συνοδεύοντάς την με δύο emoji - μια καρδούλα και μια φατσούλα που κλείνει το μάτι.

Η Αν Ινταλγκό δέχεται σφοδρή κριτική τους τελευταίους μήνες καθώς δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει ακανθώδη ζητήματα στην πρωτεύουσα. Στα μέσα Σεπτεμβρίου υπέστη άλλο ένα πλήγμα, καθώς παραιτήθηκε ο πρώτος αναπληρωτής της στον δήμο.