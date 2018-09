Η Αντζελίνα Τζολί θα ενσαρκώσει έναν διαφορετικό ρόλο

Το σενάριο της ταινίας

Η Αντζελίνα Τζολί είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Kept», του οποίου τα δικαιώματα απέκτησε πρόσφατα η Imperative Entertainment.

Η Τζολί θα είναι παραγωγός της ταινίας μαζί με την Άλις Μπερτς, σύμφωνα με το Variety.

Στο μυθιστόρημα του Τζέιμς Σκοτ του 2014, η ιστορία τοποθετείται τον χειμώνα του 1897 και ακολουθεί τρεις δολοφόνους που φθάνουν σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα στη Νέα Υόρκη.

Η μαία Έλσπεθ Χάουλ επιστρέφει στο σπίτι και βρίσκει τον σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά της, δολοφονημένους. Ανακαλύπτει τον 12χρονο γιο της Κάλεμπ ζωντανό και ξεκινούν μια προσπάθεια να εκδικηθούν την τρομερή και βίαιη τραγωδία που έχει καταστρέψει την οικογένειά τους.

Παραγωγοί της ταινίας θα είναι επίσης οι Νταν Φρίντκιν και Μπράντλεϊ Τόμας από την Imperative Entertainment. Η επικεφαλής ταινιών της Imperative Entertainment, Τζίλιαν Άπφελμπαουμ, θα επιβλέπει την παραγωγή όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Τζολί πρόσφατα ολοκλήρωσε τη συνέχεια του «Maleficent» και τώρα γυρίζει την ταινία «Come Away» μαζί με τον Ντέιβιντ Ογιελόβο. Επίσης δανείζει τη φωνή της σε έναν από τους χαρακτήρες στο «The One and Only Ivan» της Disney.