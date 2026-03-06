Μέση Ανατολή: Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους Κούρδους σε επίθεση κατά του Ιράν

Σε μια κίνηση που δυναμιτίζει περαιτέρω το εκρηκτικό σκηνικό στηΜέση Ανατολή
, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
, ενθάρρυνε ανοιχτά τις δυνάμεις των Ιρανών Κούρδων
να εξαπολύσουν επιθέσεις εντός του ιρανικού εδάφους. Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που ο πόλεμος εισέρχεται στην έβδομη ημέρα του, με το Ισραήλ
να σφυροκοπά την Τεχεράνη και το Ιράν
να απαντά με μπαράζ επιθέσεων κατά αμερικανικών βάσεων και συμμαχικών κρατών.
Μέτωπο χωρίς τέλος: Από τον Κόλπο έως τον Ινδικό Ωκεανό
Η σύγκρουση έχει λάβει διαστάσεις περιφερειακού πολέμου, με την Τεχεράνη να στοχοποιεί το Ισραήλ, την Κύπρο, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και κράτη του Κόλπου. Στον Ινδικό Ωκεανό, η ένταση κλιμακώθηκε με τη βύθιση ιρανικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones στη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ –τη μεγαλύτερη των ΗΠΑ στην περιοχή– και σε βάσεις στο Κουβέιτ και το Ιρακινό Κουρδιστάν.
Η στρατηγική Τραμπ και οι εσωτερικές τριβές
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters, δήλωσε «εντελώς υπέρ» μιας κουρδικής εισβολής στο Ιράν, ενώ προκάλεσε αίσθηση υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν λόγο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη της χώρας, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, διευκρινίζοντας ότι οι στρατιωτικοί στόχοι παραμένουν συγκεκριμένοι: η καταστροφή των βαλλιστικών δυνατοτήτων και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Ανθρωπιστικό κόστος και διεθνείς αντιδράσεις
Η ένταση αγγίζει και το πολιτικό κόστος στις ΗΠΑ, καθώς οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν και οι αμερικανικές δυνάμεις ερευνώνται για ένα πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο θηλέων στο Ιράν. Την ίδια στιγμή:
- Αζερμπαϊτζάν: Ετοιμάζει αντίποινα μετά από τραυματισμούς πολιτών στο Ναχτσιβάν από ιρανικά drones.
- Χεζμπολάχ: Προειδοποίησε τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να εκκενώσουν τη μεθόριο.
- Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή τεθωρακισμένων για την ενίσχυση του Λιβάνου.
Πλήρης επάρκεια πυρομαχικών δηλώνουν οι ΗΠΑ
Παρά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για «υπαρξιακό πόλεμο», η ηγεσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή διαμηνύει πως διαθέτει «χαλύβδινη θέληση» και επάρκεια πυρομαχικών για τη συνέχιση των βομβαρδισμών επ' αόριστον. Ήδη έχουν πληγεί 30 ιρανικά πλοία και κρίσιμες υπόγειες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων από βομβαρδιστικά B-2.
|Στρατιωτική δύναμη
|Στόχοι / Εμπλοκή
|ΗΠΑ
|Βάσεις σε Κατάρ, Κουβέιτ, Ιράκ - Βύθιση ιρανικών πλοίων
|Ισραήλ
|Επιθέσεις ευρείας κλίμακας σε υποδομές στην Τεχεράνη
|Ιράν
|Στοχοποίηση Ισραήλ, Κόλπου, Κύπρου, Αζερμπαϊτζάν
|Αζερμπαϊτζάν
|Επιφυλακή για αντίποινα μετά από επιθέσεις στο Ναχτσιβάν
