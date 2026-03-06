Πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραήλ στην Τεχεράνη και νέα φάση επιχειρήσεων «ευρείας κλίμακας»

0

«Είμαστε ακόμη στην αρχή» προειδοποιούν οι ΗΠΑ ενώ ο Λίβανος φλέγεται

Σε μια δραματική κλιμάκωση που απειλεί με ολοκληρωτική αποσταθεροποίηση τη Μέση Ανατολή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026 μια «ευρείας κλίμακας» αεροπορική επιχείρηση κατά στρατηγικών υποδομών στην Τεχεράνη. Η επίθεση αυτή, που χαρακτηρίζεται από το Τελ Αβίβ ως η απαρχή μιας «νέας φάσης» στον πόλεμο κατά του ιρανικού καθεστώτος, συνοδεύτηκε από σφοδρούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και την πόλη Σιράζ, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και διεθνή συναγερμό. Η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) είναι πλέον ενεργή και καθολική, με την Ουάσιγκτον να διαμηνύει πως η εκστρατεία θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη εξάρθρωση των απειλών.

Το χρονικό της επίθεσης στην Τεχεράνη και τη Σιράζ

Οι κάτοικοι της ιρανικής πρωτεύουσας ξύπνησαν από αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν κυρίως τις ανατολικές και δυτικές συνοικίες της πόλης. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν (IRIB) επιβεβαίωσε τα πλήγματα, ενώ την ίδια ώρα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδιδε τραγικές εικόνες από την πόλη Σιράζ στο νότιο Ιράν. Εκεί, πύραυλοι έπληξαν πάρκο στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ζιμπασάχρ, με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών αμάχων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στόχοι αφορούσαν αποκλειστικά υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος», υποστηρίζοντας πως η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ έχει πλέον εδραιωθεί μετά την εξουδετέρωση του δικτύου βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Νέα φάση πολέμου και ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, ξεκαθάρισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι ο στόχος είναι η οριστική «διάλυση του καθεστώτος» και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Στην εξίσωση εισέρχεται δυναμικά και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις που ανατρέπουν τα διπλωματικά δεδομένα:

Διαδοχή Χαμενεΐ: Ο Τραμπ απαίτησε προσωπική εμπλοκή στην επιλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε κατά τις πρώτες ώρες των συγκρούσεων.

Χερσαίες επιχειρήσεις: Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «χάσιμο χρόνου» την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, θεωρώντας πως το ναυτικό και οι υποδομές της χώρας έχουν ήδη εκμηδενιστεί από αέρος και θαλάσσης.

Στάση Ιράν: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απάντησε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και για απόβαση, τονίζοντας ότι δεν επιζητά ούτε εκεχειρία ούτε διαπραγματεύσεις.

Ο Λίβανος στο στόχαστρο: Πανικός στη Βηρυτό

Η κατάσταση στον Λίβανο είναι οριακή, με τη χώρα να μετατρέπεται στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο της σύρραξης. Μετά από διαταγή του ισραηλινού στρατού για εσπευσμένη εκκένωση των νότιων προαστίων της Βηρυτού, χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα σε κατάσταση απόλυτου πανικού. Λίγο αργότερα, η περιοχή Νταχίγια, προπύργιο της Χεζμπολάχ, δέχθηκε το σφοδρότερο κύμα βομβαρδισμών από τα τέλη του 2024.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των νεκρών από τη Δευτέρα έχει ξεπεράσει τους 123, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 683. Στο εσωτερικό του Ιράν, οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του IRNA κάνουν λόγο για 1.230 θύματα.

Παγκόσμιοι οικονομικοί κίνδυνοι και περιφερειακές επιθέσεις

Η σύρραξη έχει ήδη προκαλέσει «έμφραγμα» στο παγκόσμιο εμπόριο και την ενέργεια:

Στενά του Ορμούζ: Παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, αποκόπτοντας τη διακίνηση του 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διεθνώς. Ερυθρά Θάλασσα: Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν έτοιμοι να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή υπέρ του Ιράν. Αντεπιθέσεις: Το Ιράν και η Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν drones και πυραύλους προς το Τελ Αβίβ, το Ριάντ και το Μπαχρέιν. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν προς αεροπορική βάση όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες.

Τομέας Κατάσταση Επιπτώσεις Τεχεράνη Αεροπορικοί βομβαρδισμοί Καταστροφή υποδομών καθεστώτος Βηρυτός Μαζική εκκένωση & πλήγματα Ανθρωπιστική κρίση, πλήγμα στη Χεζμπολάχ Στενά Ορμούζ De facto κλειστά Εκτόξευση τιμών ενέργειας Πλοία Ιράν 30 βυθισμένα Απώλεια ναυτικής ισχύος

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκαθάρισε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ διαθέτουν τα απαραίτητα αποθέματα για μια μακροχρόνια εκστρατεία. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να μην συρθεί ο Λίβανος σε έναν νέο καταστροφικό πόλεμο, ωστόσο τα τύμπανα του πολέμου ηχούν δυνατότερα από ποτέ.