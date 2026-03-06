Στη δημοσιότητα έγγραφα του FBI με καταγγελίες-σοκ κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Στο επίκεντρο μιας σοβαρής πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του FBI από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τα αρχεία, που αφορούν την έρευνα για το δίκτυο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, περιλαμβάνουν καταθέσεις γυναίκας η οποία καταγγέλλει τον πρόεδρο για σεξουαλική επίθεση που φέρεται να έλαβε χώρα τη δεκαετία του 1980.
Το χρονικό των καταγγελιών
Η μη κατονομαζόμενη γυναίκα ανακρίθηκε τέσσερις φορές από πράκτορες του FBI το 2019. Σύμφωνα με τα έγγραφα που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου:
- Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι ο Έπστιν της σύστησε τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη ή το Νιού Τζέρσι.
- Κατά τον χρόνο του φερόμενου συμβάντος, η ίδια ήταν ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών.
- Υποστηρίζει ότι ο τότε επιχειρηματίας επιχείρησε να την εξαναγκάσει σε στοματικό σεξ.
Η αντίδραση του Λευκού Οίκου και οι αμφισβητήσεις
Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτήρισε τις καταγγελίες «εντελώς αβάσιμες» και στερούμενες «αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων». Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) συνόδευσε τη δημοσιοποίηση με την προειδοποίηση ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν «αναληθείς ισχυρισμούς χάριν εντυπωσιασμού».
Πολιτική σύγκρουση στο Κογκρέσο
Η δημοσιοποίηση των εγγράφων, η οποία αποδόθηκε από το υπουργείο σε προηγούμενο «σφάλμα κωδικοποίησης», προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Δημοκρατικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της κλήτευσης της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης.
Τα αμφισβητούμενα σημεία:
- Πτήσεις: Παλαιότερα αρχεία δείχνουν μετακινήσεις του Τραμπ με το αεροπλάνο του Έπστιν τη δεκαετία του '90, κάτι που ο πρόεδρος διαψεύδει.
- Γνωριμία: Παρά τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι η σχέση τους έληξε το 2000, καταθέσεις δείχνουν ότι γνώριζε για τη δράση του Έπστιν πολύ νωρίτερα.
Το τέλος της συνεργασίας με το FBI
Αίσθηση προκαλεί η αναφορά στην τελευταία συνέντευξη της γυναίκας τον Οκτώβριο του 2019. Όταν οι πράκτορες τη ρώτησαν αν προτίθεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, εκείνη απάντησε αφοπλιστικά: «Ποιο θα ήταν το νόημα, όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μη γίνει τίποτα γι' αυτό;». Έκτοτε, η επικοινωνία των αρχών μαζί της διεκόπη.