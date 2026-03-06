Ντόναλντ Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων

0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιμένει να επιλεγεί ένας αποδεκτός ηγέτης

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο αν η Τεχεράνη παραδοθεί άνευ όρων.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, έγραψε:

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την παράδοση άνευ όρων.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα εργαστούν ακατάπαυστα για να απομακρύνουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, μόλις επιλεγεί ένας αποδεκτός νέος ηγέτης.

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ».