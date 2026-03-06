Σοκ στις αγορές: Βουτιά στο Χρηματιστήριο και άλμα στα ομόλογα

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η απευθείας εμπλοκή του Ιράν έχουν προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η πολεμική οικονομία είναι πλέον η νέα πραγματικότητα για τους επενδυτές, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων και την ανατροπή των σχεδιασμών για τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών.
Ελληνική αγορά: Αυξημένο ρίσκο και βλέμμα στις αξιολογήσεις
Στην εγχώρια αγορά η νευρικότητα είναι έκδηλη, καθώς η γεωπολιτική κρίση συμπίπτει με κρίσιμα ορόσημα για την ελληνική οικονομία.
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης κινείται πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες 1,04% (στις 2.149,23 μονάδες), με τον τραπεζικό κλάδο να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα (-2,01%). Οι επενδυτές επιλέγουν την τακτική της αναμονής, περιορίζοντας δραστικά τον χρονικό ορίζοντα των θέσεών τους. Στον αντίποδα, ο κλάδος των διυλιστηρίων λειτουργεί ως ανάχωμα. Η Motor Oil (+2,03%) και η Helleniq Energy ευνοούνται από την εκτόξευση των περιθωρίων διύλισης (cracks), τα οποία έχουν σκαρφαλώσει στα 50-55 δολάρια/βαρέλι, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, λόγω των κινδύνων στα Στενά του Ορμούζ.
- Ομόλογα: Η πίεση στην αγορά τίτλων είναι έντονη. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς εκτινάχθηκε στο 3,46%, ακολουθώντας τη διεθνή τάση φυγής από το ρίσκο. Το spread έναντι του γερμανικού Bund διευρύνθηκε στο 0,62%, καθώς οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανή αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του 2026 για την αναχαίτιση του ενεργειακού πληθωρισμού.
- Αξιολόγηση DBRS: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο DBRS Morningstar, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα αργά το βράδυ. Η αγορά παρακολουθεί αν ο οίκος θα διατηρήσει τη στάση του εν μέσω της πρωτοφανούς αβεβαιότητας που επηρεάζει το κόστος δανεισμού σε όλη την Ευρωζώνη.
Διεθνείς αγορές: Ράλι σε πετρέλαιο και χρυσό, βουτιά στη Wall Street
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο φόβος για διαταραχές στην προσφορά ενέργειας έχει αναδιατάξει τον χάρτη των αποδόσεων.
- Εμπορεύματα: Το Brent παραμένει σε τροχιά ανόδου, διαπραγματευόμενο κοντά στα 85-86 δολάρια/βαρέλι, έχοντας καταγράψει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο του τελευταίου έτους. Το φυσικό αέριο (TTF) παραμένει σε υψηλά επίπεδα γύρω στα 50,7 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άλμα άνω του 50% σε επίπεδο εβδομάδας. Ο Χρυσός επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως το απόλυτο καταφύγιο, με την τιμή spot να ενισχύεται στα 5.113 δολάρια ανά ουγγιά.
- Διεθνή χρηματιστήρια: Η Wall Street κατέγραψε βαριές απώλειες με τον Dow Jones να βουλιάζει κατά 1,62%, καθώς το πληθωριστικό σοκ απομακρύνει τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Fed. Στην Ευρώπη, ο Stoxx 50 υποχώρησε κατά 1,7%, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της πτώσης.
- Κρατικά ομόλογα: Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών τίτλων κρατιούνται στο 4,15%, ενώ το γερμανικό Bund ξεπέρασε το 2,85%, αντανακλώντας την ανησυχία της Ευρωζώνης για το ενεργειακό κόστος.
Οι αγορές με μια ματιά (06/03/2026, ώρα Ελλάδος: 11.50πμ)
|Αγορά / Asset
|Τιμή / Απόδοση
|Ημερήσια μεταβολή
|Κεντρική αιτία
|Γενικός Δείκτης (ΧΑ)
|2.149,23
|📉 -1,04%
|Γεωπολιτικό ρίσκο / Τραπεζικές πιέσεις
|Ελληνικό 10ετές
|3,46%
|📈 Άνοδος
|Ρευστοποιήσεις / Φόβοι για επιτόκια
|Brent Crude
|$85,82
|📈 Άνοδος
|Στενά Ορμούζ / Διαταραχές προσφοράς
|Gold (Spot)
|$5.113,77
|📈 +0,58%
|Safe Haven / Πολεμική ένταση
|Dow Jones
|47.948,78
|📉 -1,62%
|Πληθωριστικό σοκ / Fed
|Bund 10Y (Γερμανία)
|2,85%
|📈 Άνοδος
|Ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρώπη
Η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο υψηλής επαγρύπνησης. Η διάρκεια του πολέμου και η ένταση των αντιποίνων θα κρίνουν αν το τρέχον σοκ θα μετατραπεί σε μια παρατεταμένη κρίση.
Λεωνίδας Στεργίου
* Το Infographic/φωτογραφία, δημιουργήθηκε με ΑΙ βάσει πραγματικών δεδομένων.