Νέο γεωπολιτικό σοκ προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται σε υψηλά επίπεδα άνω των 18 μηνών. Η διακοπή της παραγωγής σε πετρελαιοπηγή του βορείου Ιράκ μετά από επίθεση, σε συνδυασμό με τους φόβους για αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στην προσφορά. Γύρω στις 14:10 ώρα Ελλάδας, το Brent σημείωσε άνοδο 2,73% αγγίζοντας τα 87,74 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 4,62% στα 84,75 δολάρια, ανατρέποντας τους σχεδιασμούς των κεντρικών τραπεζών για τον πληθωρισμό.
Επιπτώσεις στην ελληνική αγορά και την αντλία
Στην εγχώρια οικονομία, οι εξελίξεις αυτές μεταφράζονται ήδη σε αυξήσεις στη λιανική τιμή των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, πλησιάζοντας ξανά το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια και τα νησιά το κόστος είναι ακόμη υψηλότερο. Ταυτόχρονα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου κινείται ανοδικά στο 3,46%, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε αρνητικό έδαφος (-1,04%, ενώ προς τις 2μμ υποχωρούσε περαιτέρω πλησιάζοντας το -2%), με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις. Μοναδικό «ανάχωμα» αποτελούν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil και την Helleniq Energy να ευνοούνται από την εκτόξευση των περιθωρίων διύλισης.
Η αγορά αναμένει πλέον με κομμένη την ανάσα την αποψινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο DBRS Morningstar, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό το βάρος της νέας ενεργειακής αβεβαιότητας.
Πλήγμα στην παραγωγή και κίνδυνος στις υποδομές
Η νευρικότητα των επενδυτών εντάθηκε μετά την ανακοίνωση των αρχών των Κούρδων του Ιράκ ότι η παραγωγή σε πετρελαιοπηγή της αμερικανικής εταιρείας HKN Energy διεκόπη βίαια ύστερα από επίθεση. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ευαλωτότητα των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή του Κόλπου. Αναλυτές της ING προειδοποιούν ότι κάθε ημέρα που περνά χωρίς την ομαλοποίηση των ροών, η αγορά θα αναθεωρεί προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για το έλλειμμα προσφοράς, τροφοδοτώντας περαιτέρω την άνοδο των τιμών.
Το «αγκάθι» στα Στενά του Ορμούζ
Ο μεγαλύτερος φόβος για τις διεθνείς αγορές παραμένει η πιθανή εμπλοκή στη διακίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για το κρισιμότερο πέρασμα παγκοσμίως, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής του «μαύρου χρυσού». Τυχόν παρατεταμένος αποκλεισμός θα προκαλέσει ανεπανόρθωτα προβλήματα στην τροφοδοσία, καθώς οι δυνατότητες αποθήκευσης στις καταναλώτριες χώρες είναι περιορισμένες, οδηγώντας αναπόφευκτα σε νέα μείωση της διαθέσιμης παραγωγής.
