Η αντίδραση του Λευκού Οίκου για το Νόμπελ Ειρήνης – «Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του»

«Θα συνεχίσει να κλείνει συμφωνίες ειρήνης, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές»

Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σε ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αντί για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κλείνει συμφωνίες ειρήνης, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει καρδιά ανθρωπιστή, και ποτέ δεν θα υπάρξει κάποιος σαν αυτόν που να μπορεί να κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, σε ανάρτηση στο X.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη.»

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το ετήσιο βραβείο στη Μαρία Κορίνα Μάτσαδο από τη Βενεζουέλα, κάνοντας λόγο για την τολμηρή στάση της «υπέρ της ελευθερίας» που υψώνεται και «αντιστέκεται στην αυταρχική ηγεσία».