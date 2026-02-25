Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ- Ζελένσκι την παραμονή νέων διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας

0

Θα είναι εκεί και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ζελένσκι και Τραμπ ολοκλήρωσαν την τηλεφωνική συνομιλία τους, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η επικοινωνία αυτή μεταξύ των δύο προέδρων προηγείται της διεξαγωγής αύριο στη Γενεύη συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού διαπραγματευτή Ρούστεμ Ουμέροφ και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που προορίζονται να προετοιμάσουν νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, για τον Μάρτιο.