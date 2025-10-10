Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο το φετινό Νόμπελ Ειρήνης – «Κρατά αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα στο σκοτάδι που γίνεται πιο πυκνό»

0

Πρόκειται για την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ματσάδο, μια «γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχος της ειρήνης», «κρατά αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα στο σκοτάδι που γίνεται πιο πυκνό».

Στην ανακοίνωση της απονομής αναφέρεται: «Ως ηγέτιδα του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια».

Επίσης, «υπήρξε κεντρική και ενοποιητική μορφή σε μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη -μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος μέσα από το αίτημα για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση».

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η Ματσάδο (γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου 1967) είναι Βενεζουελανή πολιτικός και μηχανικός, που αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Υπηρέτησε ως εκλεγμένο μέλος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014.

Σύμφωνα με τη επιτροπή των βραβείων, 338 υποψήφιοι είχαν προταθεί για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Από αυτούς, 244 είναι άτομα και 94 οργανισμοί -«μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι», όπως ανέφερε η επιτροπή.

Αυτοί κέρδισαν το περσινό βραβείο

Η Nihon Hidankyo, μια ιαπωνική οργάνωση επιζώντων των ατομικών βομβών, κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2024. Οι επιζώντες των βομβαρδισμών της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι το 1945, γνωστοί ως «χιμπακούσα», τιμήθηκαν από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ για τις προσπάθειές τους να απαλλαγεί ο κόσμος από τα πυρηνικά όπλα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιούργκεν Βάτνε Φρίντνες, είχε δηλώσει τότε ότι η οργάνωση «συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση του ταμπού των πυρηνικών».

Η οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1956, στέλνει επιζώντες σε όλο τον κόσμο για να μοιραστούν τις μαρτυρίες τους σχετικά με τις «φρικτές καταστροφές» και τα δεινά που προκάλεσε η χρήση πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.