Δεν θα παραστεί στην απονομή του Νόμπελ Ειρήνης η Βενεζουελανή αντιπολιτευόμενη Ματσάδο

Θα αντιπροσωπευθεί από την κόρη της

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο θα είναι απούσα σήμερα στο Όσλο από την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, με το οποίο έχει τιμηθεί, και θα αντιπροσωπευθεί από την κόρη της, την Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, ανακοίνωσε ο διευθυντής του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ.

«Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο εξ ονόματος της μητέρας της», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν στο νορβηγικό ραδιοσταθμό NRK. «Θα είναι η κόρη που θα εκφωνήσει την ομιλία που η Μαρία Κορίνα έγραψε η ίδια», πρόσθεσε.

Η 58χρονη Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στη 1 μ.μ. (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) στο Δημαρχείο του Όσλο παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και λατινοαμερικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο πρόδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα.

Η Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει η ίδια το βραβείο αψηφώντας την δεκαετή ταξιδιωτική απαγόρευση που της έχουν επιβάλει οι αρχές στην πατρίδα της και αφού έχει περάσει περισσότερο από ένα χρόνο κρυπτόμενη.

«Δυστυχώς δεν είναι στη Νορβηγία και δεν θα βρίσκεται στη 1 μ.μ. στο Δημαρχείο του Όσλο, όταν θα αρχίσει η τελετή», δήλωσε στον NRK ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Ερωτηθείς πού βρίσκεται η Ματσάδο, ο Χαρπβίκεν απάντησε, «δεν γνωρίζω», εξηγώντας ότι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πού και πώς μετακινείται εξαιτίας της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.