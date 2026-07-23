Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τα ονόματα 8.650 προσώπων, για μη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

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Γιατροί, δημοσιογράφοι και υπάλληλοι πολεοδομιών στη λίστα

Τα ονόματα 8.650 προσώπων, μεταξύ των οποίων γιατροί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι Πολεοδομιών, ΟΤΑ και δημοσιογράφοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καθώς φέρονται να μην υπέβαλαν δήλωση πόθεν έσχες το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας, πληροφορίες αναφέρουν ότι 350 εντοπίστηκαν να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα περίπου 2 εκ. ευρώ

Πληροφορίες αναφέρουν πως διαπιστώθηκε ότι 8.650 πρόσωπα αν και είχαν υποχρέωση, δεν υπέβαλαν καν δήλωση πόθεν έσχες. Αρκετοί δε προτίμησαν να καταθέσουν κενή δήλωση, δηλ. λευκή κόλλα .

Ωστόσο, σε 350 από τα πρόσωπα αυτά, η Ανεξάρτητη Αρχή εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας 900.000€ περίπου.

Για 80 πρόσωπα από τη συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που είχαν καταθέσει λευκή κόλλα αντί για συμπληρωμένο πόθεν έσχες, διαπιστώθηκε πως είχαν κρύψει περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Από την έρευνα της Αρχής φέρεται να προέκυψε ότι στην πλειοψηφία τους τα πρόσωπα που δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες προέρχονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τις διευθύνσεις της Πολεοδομίας, από το χώρο της δημοσιογραφίας ή πρόκειται για γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων αλλά και συμβαλλόμενους με το ελληνικό δημόσιο.

Οι φάκελοι που έχουν, ήδη, σχηματιστεί για τα ίδια ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά περίπτωση, διαβιβάζονται αφενός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των χρημάτων που δεν έχουν δηλωθεί και αφετέρου στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί αξιόποινη πράξη και αν θα πρέπει να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης με τα ερευνώμενα αδικήματα να έχουν ακόμα και κακουργηματικό χαρακτήρα .

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα συνεχίζεται για άλλα πρόσωπα και για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Μαρία Ζαχαροπούλου