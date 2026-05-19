Αθωώθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης για την υπόθεση του πόθεν έσχες

Το σκεπτικό της απόφασης και η εισήγηση του εισαγγελέα

Αθωωτική ήταν η κρίση του δικαστηρίου για τον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες που αφορούσε στη συμμετοχή του σε εταιρείες στις ΗΠΑ, την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρωτόδικα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή, ωστόσο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση τον έκρινε αθώο.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα από την ακροαματική διαδικασία δεν αποδείχθηκε ότι όταν ο κατηγορούμενος ανέλαβε καθήκοντα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες ή ότι ενήργησε με δόλο.

«Δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος ότι δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός σημειώνοντας πως αν και ο κατηγορούμενος «όφειλε να το γνωρίζει και αμελώς δεν το γνώριζε και μάλιστα με βαριά αμέλεια… υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος». «Τα κίνητρα του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη» τόνισε ο εισαγγελέας στην απαλλακτική του πρόταση.

«Δεν μπορούσα να αφήσω απλήρωτους τους εργαζόμενους μέσα στις γιορτές»

Στην απολογία του, ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στις ΗΠΑ ,πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα όσα συνάντησε όταν ανέλαβε επικεφαλής του κόμματος.

«Ενημερώθηκα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία.. Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο, τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές…» είπε προσθέτοντας πως τον ενημέρωσαν ότι σε περίπτωση που δεν πλήρωναν τους εργαζόμενους κινδύνευαν με Αυτόφωρο.

«Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω Αυτόφωρο και τότε μου είπε: «θα τα στείλω από την osios για να μην μπεις φυλακή». ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε νομικό τμήμα στο κόμμα για να ενημερωθεί σχετικά με τις προϋποθέσεις που αφορούσαν την συμμετοχή του σε εταιρεία.

«Είχατε εμπειρία στο επιχειρείν, αναθέσατε σε δικηγόρο της επιλογή σας αυτή την έρευνα για το αν έχετε κώλυμα;» ήταν η ερώτηση της έδρας με τον Στέφανο Κασσελάκη να απαντά πως την «προέρευνα για να ενταχθώ στο Επικρατείας την έκανα με τον Μιχάλη Καλογήρου και ουδέποτε τέθηκε ζήτημα…».

Πρόεδρος: Ο νόμος θέλει απαγόρευση συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, όχι στις πράξεις διαχείρισης… είχατε την αξία των μετόχων…

Κατηγορούμενος: Δεν είχα κανένα δικαίωμα κρίσης της αξίας των μετόχων, έναν τυπικό τίτλο μιας οντότητας είχα. Οι μετοχές δεν είχαν αξία γιατί ήταν διαχειριστικό όχημα.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου