«Καρφιά» της Λιάνας Κανέλλη κατά του Γιώργου Κουβαρά: «Το επάγγελμα του δημοσιογράφου το απαξιώνουμε συχνά εμείς οι ίδιοι ή κάποιοι από εμάς»

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«Συνάδελφος δήλωσε ότι οι Youtubers κάνουν καλύτερη δουλειά από τους δημοσιογράφους»

Εναντίον του Γιώργου Κουβαρά για μια δήλωσή για τους Youtubers ήταν η Λιάνα Κανέλλη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Action Τώρα».

«Το επάγγελμα του δημοσιογράφου το απαξιώνουμε συχνά εμείς οι ίδιοι ή κάποιοι από εμάς. Πολλές φορές βλέπω και ακούω YouTubers και podcasters που κάνουν καλύτερη δουλειά από δημοσιογράφους. Ας μην είμαστε αφοριστικοί», είχε πει ο Γιώργος Κουβαράς.

Η Λιάνα Κανέλλη ανέφερε σήμερα: «Γιατί όταν ένας συνάδελφός μας δηλώνει ότι οι YouTubers κάνουνε καλύτερη δουλειά από τους δημοσιογράφους… Συνάδελφός μας το δήλωσε αυτό. Αναφέρομαι στη δήλωση που έκανε ο κύριος Κουβαράς, την είδατε, τη διάβασα. Ότι πολλοί YouTubers κάνουν καλύτερη δουλειά από τους δημοσιογράφους.

Όταν οι δημοσιογράφοι ανεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε στις διαδικασίες της πολιτικής περίπου όπως αυτά εδώ, που πάει το τραπέζι, παίρνουμε και την καρέκλα, παίρνουμε και την Κουτροκόη μαζί και την πάμε κάπου αλλού. Αυτά τα πράγματα, έχοντας περάσει και στην πολιτική, με θράσος πια. Παλιά θυμάστε, έτσι; Άμα μετακινείτο ένας από δω από εκεί, ήταν αποστασία.

Τώρα γίνεται εντός του κοινοβουλίου και δεν ιδρώνει αυτί. Αυτό φτιάχνει μία απαξίωση. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχτηκε και μία τεχνητή απαξίωση και για τους δημοσιογράφους και για την άποψη και για την υπογραφή και όλοι μας μπορούμε να λέμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι και influencers και τούτο και εκείνο και τ’ άλλο και βγαίνουν και λεφτά και βγαίνουν και φράγκα.

Όταν τα απαξιώσεις όλα αυτά, η επόμενη γενιά που έρχεται με αυτή την αξεπέραστη έννοια που λέει «τα κοινά», να θέλει κάποιος να ασχοληθεί με έννοιες όπως η αλληλεγγύη. Ήταν βαθιά συγκινητικό κατά τη γνώμη μου να τρέχει το Μουντιάλ, να ξεκινάμε από αυτό και να το συζητάμε, και ήταν και καινοτόμο να βλέπεις τα παιδιά με τα μηχανάκια, νέους και μεγαλύτερους στην ηλικία ανθρώπους να κάνουν απεργία και να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Αθήνας και να την κάνουν εκεί απάνω που πονάει, που έχει καθίσει ο άλλος με πίτσα και μπίρα, κι ας μην έχει να φάει, να δει το Μουντιάλ και να μην τον νοιάζει, έχει καύσωνα, δεν έχει καύσωνα…».