Έλεγχος σε όλες τις πολεοδομίες από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Στο «μικροσκόπιο» τα στοιχεία των υπαλλήλων και στελεχών

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Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις Πολεοδομίες της χώρας.

Αφορμή για την έρευνα της Αρχής που θα γίνει με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού στάθηκε η πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες για την οποία έχουν, ήδη, οδηγηθεί στη φυλακή έξι κατηγορούμενοι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί και θα αφορούν υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα. Στο στόχαστρο θα μπουν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες, όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά τους στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση «μαύρου χρήματος».

Στόχος είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου ώστε να ελεγχθεί το ενδεχόμενο να έχει γίνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για κάθε μία πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα το οποίο, σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ενώ τα «ύποπτα» αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.

Ήδη, έχει δεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων που έχουν προφυλακιστεί.

Μαρία Ζαχαροπούλου