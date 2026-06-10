Προφυλακίστηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττική

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Πώς δρούσαν για να αποκομίζουν μεγάλη κέρδη

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής.

Οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση , για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία

κατά επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση, από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη

περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εμπορία

επιρροής άπαξ και κατ΄εξακολούθηση , έδωσαν εξηγήσεις στην ανακρίτρια διαφθοράς κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας διαδικασίας που ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που προφυλακίστηκαν βρίσκονται δημόσιοι υπάλληλοι, προϊστάμενοι και υπάλληλοι Υπηρεσιών, αλλά και ένας ιδιώτης μηχανικός ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 30 πρόσωπα, ανάμεσα τους μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες και στελέχη υπηρεσιών.

Οι αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο σε ένα ζευγάρι το οποίο υπηρετούσε σε θέσεις «κλειδιά» και ήταν οι τελευταίοι που πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας κλείνοντας τον κύκλο των απολογιών .

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να συνδέονται με το συγγενικό περιβάλλον του παραιτηθέντος Ευθύμιου Μπακογιάννη από τη θέση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και φέρονται να αρνήθηκαν με κατηγορηματικό τρόπο όσα τους αποδίδονται επιμένοντας πως ουδέποτε χρηματίστηκαν στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν το βαρύτατο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν χρηματιστεί ποτέ προκειμένου να επισπεύσουν κάποια πολεοδομική διαδικασία.

Οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια των απολογιών τους , σύμφωνα με πληροφορίες , δέχτηκαν σειρά ερωτήσεων για τις επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους και αποτελούν μέρος της δικογραφίας .

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να υποστήριξαν πως πρόκειται για συνομιλίες μεταξύ φίλων και συναδέλφων οι οποίες έχουν διαστρεβλωθεί.

Ένας από τους κατηγορούμενους αναφερόμενος στη θέση που υπηρετούσε στην υπηρεσία Δόμησης απολογούμενος φέρεται να ανέφερε πως είναι εκτεθειμένοι σε κάθε είδους καταγγελίες σημειώνοντας πως έχει συμβεί και πάλι στο παρελθόν σε βάρος του και έχει απαλλαγεί .

«Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την έκπληξη μου για το γεγονός ότι βρίσκομαι αντιμέτωπος για τόσο σοβαρές πράξεις χωρίς ωστόσο να έχει γίνει έρευνα για το εάν πράγματι έχω παραβεί, με οποιοδήποτε τρόπο, τα καθήκοντα μου για τις αποδιδόμενες σε εμένα πράξεις. Επίσης, χωρίς να έχει καν διαπιστωθεί, έστω και σε μια περίπτωση, ότι έχω λάβει παρανόμως, από τον οποιονδήποτε, χρήματα! Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες, ως επί το πλείστον με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως. Κατά τα άλλα, ουδέν στοιχείο εις βάρος μου υπάρχει! Αποκλειστικά τίποτα!» φέρεται να ανέφερε ο 57χρονος κατηγορούμενος, Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν έπεισαν με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προφυλάκιση τους.

Η δράση του κυκλώματος

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το 2024 με αφορμή ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά χρηματισμού . Σύμφωνα με τις αρχές , τα μέλη του κυκλώματος αξιοποιούσαν τις υπηρεσιακές τους θέσεις, τις επαγγελματικές τους ιδιότητες και ένα ευρύ δίκτυο επαφών, προκειμένου να παρεμβαίνουν σε πολεοδομικές υποθέσεις, με το αζημίωτο.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι εμπλεκόμενοι είχαν ταρίφα για τις … διευθετήσεις τους και απαιτούσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και 30.000 ευρώ , ανά υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αναλάμβαναν υποθέσεις που αφορούσαν την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση προστίμων και τη διευθέτηση εκκρεμών πολεοδομικών φακέλων.

Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης διασυνδέσεων και με άλλες υπηρεσίες της Αττικής καθώς οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των επαφών των κατηγορουμένων και να διαπιστώσουν εάν η δράση τους εκτεινόταν σε ακόμη περισσότερους δήμους και πολεοδομικές υπηρεσίες.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου