Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική

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Εξιχνιάσθηκαν 24 κλοπές με λεία άνω των 865.000 ευρώ

Στη διακρίβωση της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να διέπραξαν 24 διαρρήξεις- κλοπές σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 865.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επτά ατόμων, ηλικίας 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών, για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, με την συνολική ζημιά να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με δομημένη και διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων σε κατοικίες και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν οικισμό στα Άνω Λιόσια, ενώ κινούνταν με όχημα που είχαν μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Αφού εντόπιζαν τους στόχους τους, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία κεντρικές εισόδους και μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα από τις κατοικίες.

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost phones), τις οποίες άλλαζαν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, χαρακτηριστικό τής δράσης της οργάνωσης ήταν ότι τα μέλη της πραγματοποιούσαν διαδοχικές διαρρήξεις μέσα στην ίδια νύχτα, ενώ σε μία περίπτωση αφαίρεσαν τη σειρήνα συναγερμού κατοικίας και την τοποθέτησαν μέσα σε κουβά με νερό, προκειμένου να την απενεργοποιήσουν, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 24 διαρρήξεις σε κατοικίες στις περιοχές Παιανίας, Κορωπίου, Γλυφάδας, Βούλας, Βριλησσίων, Νέας Πεντέλης, Μελισσίων, Κηφισιάς, Παλλήνης, Γλυκών Νερών, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης και Γέρακα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.