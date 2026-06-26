Συνελήφθησαν δύο μέλη συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική

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Κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 γραμμ. κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 7.470 ευρώ

Αποδομήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο ταυτόχρονων στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., απογευματινές ώρες της 23-6-2026 σε Πόρτο Ράφτη και Χαλάνδρι, συνελήφθησαν -2- μέλη της συμμορίας, ηλικίας 38 και 45 ετών και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της συμμορίας, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη με αρχηγό τον 38χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος τόσο με την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών από το συνεργό – προμηθευτή τους και τη διανομή τους στα λοιπά μέλη, όσο και την είσπραξη των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν:

-222,5- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

μικροποσότητα κοκαΐνης και

το χρηματικό ποσό των -7.470- ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε δίκυκλο το οποίο χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.