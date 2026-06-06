Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε πολεοδομίες της Αττικής για κύκλωμα «διευθετήσεων»

0

Έχουν γίνει 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική έκανε έφοδο η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα «διευθευτήσεων» και «εξυπηρετήσεων» πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μαρούσι, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον έξι συλλήψεις.