Αστυνομική συνδρομή για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό – Σε 12 λεπτά από τo σταθμό των ΚΤΕΛ έως το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Αστυνομική συνδρομή για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό – Σε 12 λεπτά από τo σταθμό των ΚΤΕΛ έως το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Ήταν μέσα σε επιβατικό αυτοκίνητο που πήγαινε από την Βέροια

Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου που προερχόταν από τη Βέροια παρείχαν, το απόγευμα, αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου εγκυμονούσα, η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού, να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και, με τη συνδρομή σταθμών της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, τόσο με περιπολικά όσο και με δίκυκλα, συνοδεύτηκε έως το νοσοκομείο. Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε στις 15:56, δηλαδή μέσα σε 12 λεπτά.