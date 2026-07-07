Σύλληψη 66χρονου για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια στη Θέρμη

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Έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τ.μ.

Στη σύλληψη 66χρονου ο οποίος προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, προχώρησαν Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 66χρονος ημεδαπός προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα (καταστροφέα), εντός οικοπεδικού χώρου όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς, στις 12:41, στην περιοχή Τριάδι, του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τ.μ., ενώ για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο 66χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σε ανθρώπινη αμέλεια οφείλεται η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών

Το Πυροσβεστική Σώμα επισημαίνει ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 7 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 684.481,40 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 170 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 157 (92,35%) αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 13 (7,65%) από πρόθεση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.