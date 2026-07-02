Κλιμάκιο πραγματογνωμόνων της Πολεοδομίας θα διερευνήσει τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

0

Χάρη στην έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες

Κλιμάκιο πραγματογνωμόνων της Πολεοδομίας θα διερευνήσει τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ χθες, Τετάρτη (1/7), μετέβη στο σημείο το Τμήμα Επικινδύνων της Πολεοδομίας Αθηνών προκειμένου να διενεργήσει κάποιους ελέγχους.

Οι πραγματογνώμονες θα αποφανθούν περί τυχόν αστοχιών.

Οι αστοχίες, όπως φαίνεται, είναι αρκετές, σύμφωνα με μηχανικούς που αποδίδουν το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης σε εκείνους οι οποίοι κατέβηκαν πιο κάτω από τα πέδιλα της όμορης πολυκατοικίας – που ήταν στο 1,5 μέτρο και κατέβηκαν στα 4-5 μέτρα –, δεν προχώρησαν στη ρίψη εκτοξευόμενου ταχείας πήξεως σκυροδέματος, προκειμένου να στεριώσουν τα θεμέλια του σπιτιού, να μην γείρει και να πέσει και μία σειρά άλλων παραμέτρων.

Σύμφωνα με μηχανικούς, και όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 2/7 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» κανένα σπίτι δεν πέφτει για έναν και μοναδικό λόγο: γιατί πρέπει να έχουν συντελέσει 3-4 παράμετροι από κοινού. Με τις κατάλληλες αντιστηρίξεις μπορεί να «σηκωθεί» οποιοδήποτε οίκημα.

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή για τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας σχετικά με την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή αν υπήρξαν παραβάσεις.

Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή μιας σοβαρής τραγωδίας φέρεται να έπαιξαν η εγρήγορση μιας ηλικιωμένης ενοίκου και η άμεση παρέμβαση ιδιώτη μηχανικού, ο οποίος έσπευσε στο σημείο έπειτα από έκκληση της κόρης της. Λίγο αργότερα, η τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, την ώρα που στο διπλανό οικόπεδο πραγματοποιούνταν εργασίες για την ανέγερση νέας οικοδομής.

Χάρη στην έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πιθανές παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εκσκαφές για τη θεμελίωση της νέας πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο ενδέχεται να επηρέασαν τη σταθερότητα του εδάφους. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι προκλήθηκε απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτιρίου, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευσή του.