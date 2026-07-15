Εισαγγελική έρευνα για τις ρωγμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω έργων του Μετρό

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Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες για ρωγμές και καθιζήσεις σε κτίρια στην Κυψέλη που φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ζημιές σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες που προκλήθηκαν, σύμφωνα με τις αναφορές, κατά τη διέλευση του μετροπόντικα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις αλλά και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.

Νέα σύσκεψη για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Την ίδια ώρα , στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη

με στόχο να διευθετηθεί η υπόθεση με τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλώνα .

Στη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα , συμμετείχε, εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων. Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί.

Στόχος είναι να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.

Μαρία Ζαχαροπούλου