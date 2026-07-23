Συνελήφθη 64χρονη που έκλεβε χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον εγγονό της

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Από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο τού τρέχοντος έτους

Για κλοπή σε βάρος του ίδιου της του εγγονού συνελήφθη μια 64χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο τού τρέχοντος έτους, η 64χρονη φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31 ετών εγγονού της, τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα (τύπου πεντόλιρο).

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.