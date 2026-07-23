Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση κυκλώματος εκβιασμών

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Οι έρευνες αφορούν 25 άτομα

Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων φέρεται να προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί στο νησί, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, φέρεται να συνελήφθησαν ένας δικηγόρος από τα Χανιά και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η κατηγορία φέρεται να είναι πως παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ερευνών της αστυνομίας οι οποίες αφορούν 25 άτομα και εκκίνησαν από την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών που είχε απασχολήσει πριν από περίπου ένα χρόνο την κοινή γνώμη.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.