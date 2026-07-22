Σύγκρουση πλοίων στην Σούδα: Τι παραβάσεις εξετάζει το Λιμενικό για το «Ιωσήφ Κ»

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Το μεσημέρι της Τετάρτης κατέθεσε και ο πλοίαρχος του «Έλυρος» στο Λιμεναρχείο Χανίων

Συνεχίζονται οι έρευνες για το ναυτικό ατύχημα στη Σούδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, από την προανάκριση του Λιμενικού Σώματος, εξετάζεται η υποβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) στο οχηματαγωγό «Ιωσήφ Κ» για τρεις παραβάσεις.

Η πρώτη αφορά καθυστέρηση στην ώρα κατάπλου. Η δεύτερη υψηλή ταχύτητα εισόδου στο λιμάνι της Σούδας. Και η τρίτη ότι ο πλοίαρχος δεν ανταποκρίθηκε στις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής Χανίων.

Θυμίζουμε ότι ο πλοίαρχος του «Ιωσήφ Κ» κατέθεσε την Τρίτη.

Στο μεταξύ, το Λιμενικό εξετάζει και τυχόν παραβάσεις από τη μεριά του «Ελυρος».

Το μεσημέρι της Τετάρτης κατέθεσε και ο πλοίαρχος του «Ελυρος» στο Λιμεναρχείο Χανίων στη Σούδα που ενεργεί την προανάκριση.