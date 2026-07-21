Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά

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Λόγω του καύσωνα

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τον καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες άνω των 36 οC, οι οποίες είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων,ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και από τις δύο εισόδους του, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.