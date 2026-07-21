Καιρός: Θα επικρατήσουν συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης με 40αρια

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Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά

Γενικά καλός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 21/7 σε όλη τη χώρα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στα περισσότερα τμήματα, με κατά τόπους νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά. Ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία, η οποία θα ξεπεράσει τοπικά τους 41°C.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 21 Ιουλίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ αραιές νεφώσεις αναμένονται κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μέτρια επίπεδα συγκεντρώσεων σκόνης αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα, ενώ μέτριες συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38 βαθμούς, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες θερμικής καταπόνησης (Δείκτης WBGT) αναρτώνται καθημερινά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://oldportal.hnms.gr/emy/el/forecast/deikths_wbgt

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατα τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρωτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βλετιωθεί ωστόσο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου άυξηση των νεφώσεων με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες. Στην δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανως μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα καταιγίδας κατα τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρωτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός ωστόσο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου άυξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά εώς τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.