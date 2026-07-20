«Έρχεται» σκόνη από την έρημο Σαχάρα στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

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Τι δείχνουν τα στοιχεία του AtmoHub

Ξεκινά από σήμερα το απόγευμα η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης προς την Ελλάδα με το επεισόδιο να αναμένεται να ενταθεί αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου και, μεθαύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το AtmoHub, ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών πλούσιων σε ερημική σκόνη από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Από σήμερα το απόγευμα ξεκινά η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης, αρχικά με ασθενείς συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ όπως τονίζεται από το AtmoHub, αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου, και μεθαύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου, το επεισόδιο αναμένεται να ενταθεί, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη δυτική και νότια Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως:

• Πελοπόννησο

• Κρήτη

• Νησιά του Ιονίου

• Δυτική Ελλάδα (κατά τόπους)

Όπως επισημαίνει το AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης αναμένεται να επηρεάσει και τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις PM10 κοντά στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προγνώσεις, οι συγκεντρώσεις ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 60-70 μg/m³, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, προκαλώντας παροδική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

« 'Ατομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (όπως άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά) καλό είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να περιορίζουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων», υπογραμμίζει το AtmoHub.

Η μεταφορά της σκόνης αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά μετά την Τρίτη, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.