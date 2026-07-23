Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου

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Kινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της, που στην πορεία ενισχύθηκαν περαιτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι στις 09:56 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς(κατηγορία 3).