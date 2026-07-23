Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου – Ήχησε το 112, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του Πάρκου ή κατοικημένες περιοχές

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 πυροσβεστικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επιχειρούν επίσης εθελοντές, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Δερβένι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του Πάρκου ή κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με τρία οχήματα, που βρίσκονται στην Ελλάδα από τις 15 Ιουλίου στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία επειγουσών ειδοποιήσεων 112. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).