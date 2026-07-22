Συνελήφθη 43χρονος για φωτιά από αμέλεια στο Αγρίνιο

0

Εκτελούσε θερμές εργασίες

Στην σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπεδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζι Αγρινίου, προχώρησαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.

Στο μεταξύ, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου, έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 591 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 819.930,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 211 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 185 είναι από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.