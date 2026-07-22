Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στα διόδια στις Αφίδνες

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στα διόδια στις Αφίδνες

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν τα διόδια Αφιδνών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.