Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στα διόδια στις Αφίδνες

0

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν τα διόδια Αφιδνών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.