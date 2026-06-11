Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ενοχή για όλους τους κατηγορούμενους προτείνει η εισαγγελέας, «σκουπίδι» το μοιραίο παιχνίδι

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Η πρόταση για σύζυγο, χειριστή και μηχανικό

Εικόνα εκτεταμένων παραλείψεων, γνώσης κινδύνου και μη λήψης ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, σκιαγράφησε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών στην πρότασή της με την οποία εισηγείται την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (φερόμενη συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος - μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος - παιχνιδιού.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από τους δικαστές (τακτικούς και ενόρκους) να κηρυχθούν ένοχοι και πιο συγκεκριμένα:

- ο ιδιοκτήτης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη στην περίπτωση του 19χρονου και σε απόπειρα για τον αδελφό του

- η σύζυγος και ο μηχανικός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

- ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο (κατά μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα).

Εισαγγελέας για το παιχνίδι: «Ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι»

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό της πρότασής της, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το crazy dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία. Όπως επισήμανε, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο 60χρονος ιδιοκτήτης είχε εικόνα της κατάστασης ήδη από την αγορά του μηχανήματος, το οποίο αποκτήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα ακριβώς λόγω της εμφανούς φθοράς του. «Δεν υπέβαλε το μηχάνημα σε καμία διαδικασία ελέγχου» είπε για τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη και πρόσθεσε: «Κανένας μηχανικός δεν θα έδινε πιστοποίηση σε αυτό το μηχάνημα».

«Το μηχάνημα βάφτηκε εξωτερικά για να αλλάξει μόνο αυτά που έβλεπε ο κόσμος» είπε σε άλλο σημείο της πρότασης, ενώ έκανε λόγο για γνώση της ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας του μηχανήματος- γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύεται από την μετέπειτα εξαφάνιση του μηχανήματος μετά την άρση της κατάσχεσης. «Αν ενδιαφερόταν θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο. Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε η εισαγγελέας.

Η πρόταση για σύζυγο, χειριστή και μηχανικό

Αναφορικά με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, η εισαγγελέας είπε ότι δεν αποδείχθηκε πως ήταν η συνδιαχειρίστρια και συνεκμεταλλεύτρια του λούνα παρκ. «Συνέδραμε στην εργασία του συζύγου της, είχε διαρκή παρουσία. Γενικά απασχολούνταν στην επιχείρηση. Δεν είχε όμως συναυτουργική συμπεριφορά», σημείωσε.

Για τον χειριστή τού μηχανήματος, η εισαγγελική πρόταση τού αποδίδει ότι προέβη «σε ανεπίτρεπτη αύξηση της ταχύτητας μετά από ανταλλαγή σχολίων με τα παιδιά». Σύμφωνα με την πρόταση, γνώριζε την επικινδυνότητα, αλλά δεν προκύπτει αποδοχή του θανατηφόρου αποτελέσματος, με συνέπεια η νομική αξιολόγηση να διαφοροποιείται ως προς την περίπτωση του από το παραπεμπτικό βούλευμα.

Τέλος, για τον μηχανικό, η εισαγγελική λειτουργός κάνει λόγο για πλήρη γνώση της φθοράς του μηχανήματος, ενώ αμφισβητείται η αξιοπιστία των βεβαιώσεων που είχε χορηγήσει, οι οποίες φαίνεται να βασίστηκαν σε περιορισμένο και επιφανειακό έλεγχο. Κατά την εκτίμηση της εισαγγελέως, οι δηλώσεις αυτές λειτούργησαν υποστηρικτικά για τη συνέχιση της λειτουργίας του μηχανήματος. «Δεν έκανε ποτέ ούτε σύσταση για καμία βελτιωτική κίνηση, κανένα σχόλιο, καμία παρατήρηση», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα, σε άλλη συνεδρίαση.