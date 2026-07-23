Ναυαγοσώστης επανέφερε κοριτσάκι δυόμιση ετών με ΚΑΡΠΑ στην παραλία του Πολύχρονου Χαλκιδικής

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Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή Πολύχρονου Χαλκιδικής κοριτσάκι 2,5 ετών.

Ναυαγοσώστης της περιοχής παρείχε τις πρώτες βοήθειες έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, το οποίο ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το κοριτσάκι ήταν στη θάλασσα με τη μητέρα του και ο πατέρας του ήταν στην παραλία