Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου η 7χρονη από τη Μολδαβία

0

Η μικρή υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις

Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου η 7χρονη από τη Μολδαβία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, κατά το οποίο έχασε τους γονείς της και το ηλικίας 6 μηνών αδερφάκι της.

Η 7χρονη, που έφερε τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, και στις 16 Ιουλίου διακομίσθηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλεύεται.