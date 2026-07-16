Πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός του βυτιοφόρου ενόψει της συνεχιζόμενης προανάκρισης

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Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου η 7χρονη

Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών, ύστερα από εντολή εισαγγελέα ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης.

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί μετά τη μετωπική σύγκρουση του βυτιοφόρου με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας.

Η προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις έξι μηνών κόρη τους.

H 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.

Το κοριτσάκι, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, διακομίστηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 22:00, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ως πολυτραυματίας, φέροντας τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα, και σήμερα το πρωί, γύρω στις 06:30, διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλεύεται.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:20 χθες, όταν -σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης- το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος.

Στη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε λίγο μετά τις 22:30.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε.