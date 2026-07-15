Ξεκληρίστηκε οικογένεια σε τροχαίο στην Χαλκιδική: Μετά την μητέρα και το μωρό, πέθανε και ο πατέρας

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Ο 35χρονος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

Οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, στη Χαλκιδική ( στο ύψος του 28,6ου χιλιομέτρου) κοντά στη Μεταμόρφωση.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:20, όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών με οδηγό 35χρονο συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες, με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο και η μεγαλύτερη κόρη, 7 ετών. Λίγο μετά τις 10.30 μμ έγινε γνωστό από το νοσοκομείο ότι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στην ζωή ο 35χρονος πατέρας και οδηγός του οχήματος, εξέπνευσε, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.