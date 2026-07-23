Φωτιά στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής

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Καίει σε αγροτική έκταση

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 μετά το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας, στον Δήμο Πολύγυρου Χαλκιδικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.