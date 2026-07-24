Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια χειριστή sup στην Χαλκιδική

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Βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή Κυανή Ακτή Νέας Σκιώνης

Aίσιο τέλος είχε η περιπέτεια χειριστή σανίδας όρθιας κωπηλασίας (sup), ο οποίος βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή Κυανή Ακτή Νέας Σκιώνης Χαλκιδικής.

Στο σημείο μετέβη κολυμπώντας λουόμενος, προκειμένου να τον βοηθήσει.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος προσέγγισαν από ξηράς, ενώ ενημερώθηκαν και οι τοπικές επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής για παροχή συνδρομής. Ο χειριστής sup και ο έτερος λουόμενος, περισυλλέγησαν καλά στην υγεία τους από το σκάφος «Xanax», το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια στην ακτή, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.