Πυρκαγιά σε δάσος στη Μόλα Καλύβα στη Χαλκιδική

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Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων), εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσανδρας. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.