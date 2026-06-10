Διπλό φονικό στο Αίγιο: Ο Ιταλός σκότωσε για τα λεφτά, ήθελε μερίδιο από κτήμα που πούλησε η σύντροφός του

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«Θα τα φάει ο γιος σου με τις γκόμενες;»

Ο ίδιος αρνείται την ενοχή για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, όμως προφυλασκίστηκε, Από την άλλη μεριά, οικονομικό φαίνεται να είναι το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έκανε η γιαγιά του 26χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τη μητέρα του.

Η ηλικιωμένη αποκάλυψε ότι ο 26χρονος που σπούδαζε στη Γερμανία και έμενε τα τελευταία χρόνια, θα επισκεπτόταν την Ελλάδα το καλοκαίρι, ώστε να την δει και να της γνωρίσει τη σύντροφό του.

Εντούτοις, ήρθε αρκετά νωρίτερα, γιατί τον φώναξε η μητέρα του. Σύμφωνα με όσα είπε, η 54χρονη πριν 2-3 μήνες πούλησε ένα κτήμα και έστειλε όλα τα λεφτά στον γιο της, που έκανε μεταπτυχιακό. Αυτή η κίνηση την έφερε σε σύγκρουση με τον Ιταλό σύντροφό της, γιατί εκείνος είχε βάλει λεφτά στο σπίτι που έμεναν και πίστευε ότι έπρεπε να ερωτηθεί πρώτα για τις οικονομικές της αποφάσεις.

Έτσι, είχαν διαρκώς καβγάδες με αποτέλεσμα να ζητήσει βοήθεια από το παιδί της, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, προκειμένου να διώξει τον 65χρονο.

«Γιατί τον κάλεσε η μάνα του να έρθει; Μου είπε ο άλλος ο εγγονός μου “γιαγιά, η μάνα του τον πήρε τηλέφωνο και είπε να έρθει εδώ, γιατί έχει πρόβλημα με τον Ιταλό, οικονομικό. Διότι πούλησε ένα κτήμα και έδωσε όλα τα λεφτά στον Ολύμπιο, γιατί το παιδί κάνει μεταπτυχιακό στη Γερμανία”. Αυτός ο Ιταλός θύμωσε, γιατί να δώσει τα λεφτά, μαλώσανε για να τον διώξει», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Το παιδί δεν θα ερχόταν τώρα στην Ελλάδα. Στο τηλέφωνο είπε ότι θα ερχόταν το καλοκαίρι για να μου γνωρίσει την κοπέλα του», είπε η γιαγιά του 26χρονου.

«Επειδή έβαλε λεφτά στο σπίτι, δεν ήθελε να τα δώσει στον γιο της. Εκεί αρχίσανε οι καβγάδες και σκοτώνονταν. “Θα τα φάει ο γιος σου με τις γκόμενες;”. Για αυτό σκότωσε αυτό το παιδί», πρόσθεσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, απευθύνοντας έκκληση «να ανοίξουν τα τηλέφωνα για να δουν τι του είπε η μάνα του και ήρθε στην Ελλάδα ξαφνικά».