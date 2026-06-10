Εξιχνιάστηκε η διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο: Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον 65χρονο Ιταλό – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

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Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στη σκηνή του εγκλήματος

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για τη διπλή δολοφονία που συγκλονίζει την κοινωνία, επιβεβαιώνοντας την άμεση σύλληψη του 65χρονου Ιταλού, συντρόφου της γυναίκας που δολοφονήθηκε με τον γιο της στο Αίγιο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες από τον εντοπισμό των σορών της 54χρονης και του 26χρονου γιου της χθες στον Λόγγο.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο εξ επαφής στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

-Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

-Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.