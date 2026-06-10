Ραγδαίες εξελίξεις για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό

0

Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 65χρονος Ιταλός, συλληφθείς για οπλοκατοχή, κατηγορείται πλέον και για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Σημειώνεται ότι ο 65χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

Από την πρώτη στιγμή οι Αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του άνδρα, ενώ παράλληλα προέκυψαν στοιχεία τα οποία τον καθιστούν βασικό ύποπτο.

«Δεν πείθει τους αστυνομικούς που τον εξέτασαν, υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεση που τους έχει δώσει όπως και άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, τα οποία δικαιολογούν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Γι’ αυτό ακριβώς, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα σήμερα θα υπάρχει κανονικά η κατηγορία για ανθρωποκτονία», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Καίριο ρόλο στις εξελίξεις θα παίξει η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμένεται να προσδιορίσει με ακρίβεια τους χρόνους θανάτου των δύο θυμάτων και να δείξει αν οι χρόνοι αυτοί συνάδουν με την περιγραφή του 65χρονου.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι βρισκόταν στον καναπέ του σαλονιού και κοιμόταν όταν το πρωί της Τρίτης 9/6 εντόπισε τα δύο θύματα. Οι αστυνομικοί που τον εξέτασαν περιγράφουν ότι ήταν σε σύγχυση, πιθανότατα υπό την επήρεια αλκοόλ, γι’ αυτό και η κατάθεσή του συνεχίστηκε στην Ασφάλεια.

Τα ευρήματα στο σπίτι περιλαμβάνουν έναν οπλισμό —σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για αεροβόλο— και ένα ρούχο στο οποίο φαίνεται αποτύπωμα. Όπως ανέφερε το πρωί της Τετάρτης 10/6 στο Mega η κ. Δημογλίδου, «Κρατείται, γιατί έτσι κι αλλιώς βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι. Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, τα οποία μας καθιστούν ύποπτο αυτόν τον άνθρωπο».

Στο ίδιο ρεπορτάζ, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ακόμη: «Υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει αυτός ο άνθρωπος εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς. Δεν έχει εξηγήσει για αυτό το εύρημα, ένα ρούχο που βρέθηκε, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα, όμως θα πρέπει να υπάρξει εργαστηριακή εξέταση για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται με το έγκλημα».

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο 65χρονος φέρει τραύματα τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει και εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Από την εικόνα του χώρου και τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, προκύπτει ότι πρώτα επιτέθηκε ο δράστης στον 26χρονο και στη συνέχεια στην 54χρονη. Ο 26χρονος φέρει τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι —σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αφαιρέθηκε στη συνέχεια η ζωή του με μαχαίρι— ενώ η 54χρονη έχει μόνο τραύματα από μαχαίρι αλλά και αρκετά αμυντικά τραύματα, που δείχνουν ότι πάλεψε με τον δολοφόνο.

Οι σοροί εντοπίστηκαν περίπου έξι ώρες μετά το περιστατικό, αν και η ακριβής ώρα θανάτου δεν έχει ακόμη τεθεί με βεβαιότητα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος ενδέχεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το κίνητρο: ένα από τα σενάρια που αξιολογούνται είναι ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε εκμυστηρευθεί στον γιο της πως δεν περνούσε καλά με τον 65χρονο. Ο 26χρονος, που είχε έρθει από τη Γερμανία στο Αίγιο για να τη δει, ενδέχεται να την παρότρυνε να τον εγκαταλείψει και να φύγει από το σπίτι — και οι αρχές διερευνούν αν ο σύντροφός της αντιλήφθηκε αυτή τη συζήτηση και προχώρησε στη φρικτή πράξη.

Όπως υποστήριξε ο 65χρονος στους αστυνομικούς: «Εγώ εντόπισα τις σορούς. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Κοιμόμουν. Δεν έχω καμία εμπλοκή με το έγκλημα».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα είπε, «Ξύπνησα γύρω στις 7:30 με 8:00 γιατί είχαμε ραντεβού. Πήγα στο δωμάτιο της συντρόφου μου, αλλά δεν μπόρεσα να ανοίξω. Μετά, γύρω στις 11:00, ξαναπήγα και τους βρήκα νεκρούς».

Συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων δηλώνουν σοκαρισμένα από το περιστατικό. Η αδερφή της δολοφονημένης γυναίκας είπε στο Mega: «Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα, ότι ήταν αγαπημένοι. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα και πώς τους έβλεπα, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος».