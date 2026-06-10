Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: O 65χρονος Ιταλός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του και οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

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Το χρονικό

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο της Αιγιάλειας, με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι θα είναι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, σχετικά με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στη μονοκατοικία.

Στα ευρήματα που εξετάζονται είναι, μεταξύ άλλων, το μαχαίρι που εντοπίστηκε σε γλάστρα, το αεροβόλο με το οποίο βλήθηκε ο 26χρονος, μία μπλούζα με ίχνη αίματος, τα δακτυλικά αποτυπώματα και το γενετικό υλικό.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί αναμένουν και το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στις σορούς της 54χρονης και του 26χρονου, με το οποίο θα προσδιορίζονται, τόσο η ακριβής ώρα θανάτου των δύο θυμάτων, όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος.

Όσον αφορά στον 65χρονο Ιταλό υπήκοο, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής, μετά τον εντοπισμό του αεροβόλου στο σπίτι.

Υπενθυμίζεται ότι το στυγερό έγκλημα έγινε μέσα στη μονοκατοικία όπου το ζευγάρι ζούσε τα τελευταία 15 χρόνια, χωρίς –σύμφωνα με μαρτυρίες– να έχουν δώσει ποτέ δικαιώματα ή ενδείξεις εντάσεων.

Ο 65χρονος ήταν εκείνος που ειδοποίησε έναν γείτονα, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα σε λίμνη αίματος. Στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία.

Από την πρώτη όμως στιγμή οι Αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του άνδρα, ενώ παράλληλα προέκυψαν στοιχεία τα οποία τον καθιστούν βασικό ύποπτο.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται:

οι αμυχές στα χέρια του, που παραπέμπουν σε πάλη,

τα ρούχα με τις κηλίδες αίματος,

η απουσία ιχνών διάρρηξης στο σπίτι.

Πώς έγινε το έγκλημα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι ο 26χρονος ήταν ο αρχικός στόχος. Ο γιος, όπως μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews φέρεται να δέχτηκε πυροβολισμό εξ επαφής με αεροβόλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος.

Επίσης η μητέρα του δέχτηκε και εκείνη πολλαπλά χτυπήματα που αποδείχτηκαν θανατηφόρα, όμως προσπάθησε να προστατευτεί, αφού έφερε αμυντικά τραύματα, ένδειξη δηλαδή πάλης.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται απομονωμένη και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει την έρευνα.

Ο 26χρονος, ο οποίος σπούδαζε στη Γερμανία και ασχολούνταν με τη μουσική, είχε επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες για να επισκεφθεί τη μητέρα του, που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας φέρεται να είχε αναλάβει ουσιαστικά τον ρόλο πατέρα, καθώς τον μεγάλωσε από την ηλικία των τριών ετών.